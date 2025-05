Joao Felix Milan, il portoghese racconta il gol alla Roma: «Momento stupendo, faccio questa promessa ai tifosi». Le ultimissime

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Joao Felix, arrivato nel calciomercato Milan di gennaio, ha raccontato come ha vissuto la prima serata contro la Roma. Di seguito le parole del calciatore di proprietà del Chelsea.

ARRIVO AL MILAN – «Ero molto felice di aver debuttato con una rete a San Siro, di fronte ai nostri tifosi. È stato un momento molto bello. Io faccio sempre quello che serve per la squadra. Sono qui per dare il meglio di me, che giochi in difesa, a centrocampo o in attacco. Mi alleno al massimo e cerco di farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno».