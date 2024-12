Jimenez Milan, il talento segue la partita del Milan Futuro in Coppa Italia: il gesto di vicinanza del terzino per la squadra giovanile

Jimenez è a Solbiate Terme per seguire la partita che il Milan Futuro sta giocando contro il Caldiero Terme, valida per l’andata dai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C.

Bel gesto del talento aggregato ora al Milan dei “grandi” di Fonseca e che, dopo aver sostituito Theo Hernandez contro il Genoa, potrebbe giocare di nuovo titolare col Verona.

