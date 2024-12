Milan Futuro Caldiero Terme: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C

Il Milan Futuro di Daniele Bonera, dopo la sconfitta in Serie C contro la Vis Pesaro, viene sconfitto per 2-‘ dal Caldiero Terme e viene così eliminato nei quarti di finale di Coppa Italia.

MILAN FUTURO-CALDIERO TERME 0-2: SINTESI E CRONACA

1′ Alle 18:01 l’arbitro fischia l’inizio di Milan Futuro Caldiero Terme

4′ Rovesciata di Longo in area, la palla schizza sul secondo palo ma Bozzolan viene anticipato da un avversario

10′ Il Milan Futuro fa la prima partita ma non trova molti varchi per rendersi pericoloso

16′ CALDIERO TERME IN VANTAGGIO! Dal nulla Scappini si inventa un capolavoro dai 20 metri con un pallonetto che beffa Nava. Al primo tiro la partita si sblocca

21′ Palla di Chaka-Traoré dalla destra in mezzo per Minotti che si era buttato in avanti, ma Feliciotto anticipa il giocatore del Milan Futuro pronto al tap in da due passi

24′ Ammonito Coubis, primo cartellino giallo della partita

32′ Chaka-Traorè serve un bel filtrante per Bozzolan che si inserisce coi tempi giusti e prima viene anticipato dall’uscita del portiere, poi prova un altro tiro che viene deviato da un avversario

39′ RADDOPPIO DEL CALDIERO TERME! Capitan Zerbato taglia l’area di rigore del Milan Futuro con estrema facilità e in diagonale firma il raddoppio

40′ Longo prova il tutto per tutto tirando da metà campo sulla ripresa del gioco, palla fuori

44′ Sponda di Longo per Minotti, la conclusione dalla distanza termina alle stelle

45′ Niente recupero, il primo tempo finisce 0-2

FINE PRIMO TEMPO

46′ Alle 19.02 inizia il secondo tempo. Nessun cambio effettuato dai due allenatori all’intervallo

49′ Ammonito Gecchele

51′ Punizione di Chaka-Traorè da buona posizione, la palla viene deviata dalla barriera e finisce docilmente tra le mani del portiere. Ammonito Baldani

55′ TRAVERSA DI LONGO! Botta improvvisa col destro dell’attaccante del Milan Futuro con il pallone che si stampa sul legno. Sulla ribattuta il colpo di testa di Fall finisce incredibilmente fuori

57′ Milan Futuro ancora pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i rossoneri di Bonera stanno producendo il massimo sforzo per riaprire la partita

59′ MIRACOLO DI NAVA! Zerbato mette dentro per Scappini che di prima calcia in rete costrigendo il portiere del Milan Futuro al clamoroso salvataggio

65′ Entra Sia per Fall, il primo cambio della partita lo effettua il Milan Futuro

66′ Pelamatti si mangia il gol del tris col mancino

71′ Chaka-Traoré va giù in area avversaria dopo un contatto, l’arbitro è vicino all’azione e fa chiari cenni che è tutto regolare nonostante le proteste del giocatore del Milan Futuro

75′ Diagonale sinistro fuori misura di Pelamatti

80′ Bel tentativo al volo di Baldani, la palla non va lontano dal palo destro difeso Nava

85′ Il Caldiero Terme protesta per un presunto non rigore non concesso. La squadra ospite sta cercando con insistenza il colpo del ko definitivo

89′ Bartesaghi ci prova direttamente da calcio di punizione, ma colpisce la barriera

90′ Ammonito Furini, 3 minuti di recupero

90’+3′ TRIPLICE FISCHIO! MILAN FUTURO ELIMINATO, IL CALDIERO TERME APPRODA IN SEMIFINALE

FINE PARTITA

MILAN FUTURO-CALDIERO TERME 0-2: TABELLINO

RETI: 16′ Scappini, 39′ Zerbato

MILAN (4-2-3-1): Nava, Bozzolan, Coubis, Fall (65′ Sia), Bartesaghi, Hodzic, Sandri, Minotti, Vos, Longo, Traorè. A disp: Mastrantonio, Pittarella, Malaspina, Alesi, D’Alessio, Stalmach, Omoregbe, Zukic. All: Bonera

CALDIERO TERME: Giacomel, Gobetti, Gecchele, Pelamatti, Baldani, Mondini, Zerbato, Cissè, Scappini, Lanzi, Feliciotto. A disp: Kuqi, Aldigheri, Personi, Gattoni, Amoh, Furini, Quaggio, Marras, Florio, Riahi, Molnar, Cazzadori. All: Soave

ARBITRO: Gianquinto di Parma