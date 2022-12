J.Zanetti: «Della Francia temo Giroud ma non solo»

Javier Zanetti intervistato da la Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla finale Francia Argentina. Ecco le parole

Javier Zanetti intervistato da la Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla finale Francia Argentina. Ecco le parole:

«Della Francia mi preoccupano tante cose: Mbappè, Griezmann, Giroud, Lloris, Rabiot se recupera, sono proprio forti. Lautaro adesso è una riserva ma in qualunque momento può darti una mano perchè è una grande risorsa. Messi è sullo stesso livello di Maradona, alla pari. Questo giudizio non cambierà in base al risultato della finale»