Jashari a Sky prima di Salisburgo Milan: «Dobbiamo migliorare nella mentalità. Loro sono bravi o non giocherebbero contro di noi»

Jashari, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Salisburgo Milan

Ardon Jashari, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Salisburgo e Milan, sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 26/27, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

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LE POLEMICHE DOPO IL PAREGGIO CONTRO IL SASSUOLO – «È arrivato un pareggio, ma dovremmo vincere questo tipo di partite. Dobbiamo migliorare nella mentalità dopo il vantaggio. Oggi è un nuovo giorno, una nuova opportunità e proveremo a vincere».

LE ROTAZIONI E LA CONTINUITÀ DI MINUTAGGIO – «Per me, e per ogni giocatore, per essere al top devi giocare il più possibile. In questo periodo ruotiamo un sacco, ma come tutti sono concentrato sul bene della squadra. Ma ovviamente se trovi continuità di minutaggio migliorano anche le prestazioni».

IL SALISBURGO – «Sono bravi, altrimenti non giocherebbero oggi contro di noi. Ma dobbiamo concentrarci su di noi e pensare alla partita».

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Le dichiarazioni di Jashari, rilasciate a Sky Sport, raccontano un Milan consapevole di dover migliorare alcuni aspetti dopo il pareggio di Reggio Emilia. Il centrocampista svizzero guarda però avanti: contro il Salisburgo ci sarà subito l’occasione per trasformare le indicazioni emerse dalla gara con il Sassuolo in una risposta concreta sul campo.