Jacobelli sul Tottenham: «Penso che questo sia il sorteggio migliore che il Milan potesse sperare». Le parole del giornalista

Xavier Jacobelli ha commentato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League dove il Milan affronterà il Tottenham ai microfoni di Milan Tv. Ecco le parole del giornalista:

«Penso che questo sia il sorteggio migliore che il Milan potesse sperare. Le caratteristiche degli Spurs ben si attagliano a quelle del Milan. Aver evitato City o Real contribuisce un motivo di ottimismo in vista degli ottavi di finale. Parliamo di una squadra a cui Conte punta a trasmettere il proprio spirito. I due confronti con il Milan saranno di altissimo livello, ma credo che i rossoneri in questo momento siano superiori. Le tre italiane hanno buoni motivi per essere soddisfatte»