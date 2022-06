Jacobelli difende Gattuso: «Da sempre un grande uomo»

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato nel suo fondo per il quotidiano sportivo di Gennaro Gattuso

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato nel suo fondo per il quotidiano sportivo di Gennaro Gattuso:

«Desagradable. Disgustosa. Non esiste aggettivo più appropriato per descrive la campagna d’odio contro Rino Gattuso, alimentata a Valencia da un tale, ex dirigente del club spagnolo che non merita di essere nominato, tanta è la bassezza della sua iniziativa. Sostiene il tale, in rotta con Peter Lim, singaporiano proprietario del club, che Ringhio non abbia titoli per guidare i Pipistrelli a causa di alcune sue vecchie dichiarazioni, totalmente estrapolate e plasticamente strumentalizzate rispetto al contesto in cui egli le aveva rilasciate (…). Imbecilli e ignoranti, nell’accezione etimologica del termine. Essi non conoscono o, peggio, fanno finta di non conoscere la grandezza di Gattuso, come uomo prima ancora che come allenatore. Gattuso che a Pisa, cinque anni fa, quando la società era sull’orlo del baratro, si accollava stipendi e pigioni di alcuni tesserati. Gattuso che, tre anni fa, quando ha separato la sua strada dall’amatissimo Milan ha rinunciato a 11 milioni di euro purché i suoi collaboratori ricevessero l’intero stipendio nelle due stagioni successive»