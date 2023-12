Zazzaroni si scaglia contro il VAR: «Non serve a niente e non ha cambiato nulla!»

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, si è scagliato contro il VAR: il calcio non è assolutamente cambiato. Le sue dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha criticato pesantemente il VAR:

«Cos’è cambiato da Juventus-Cagliari del 19 agosto 2017, partita d’esordio in serie A del Var online, a Genoa-Juve di venerdì scorso? Da questi sette anni abbiamo ricevuto un calcio con un minor numero di errori arbitrali rispetto alle stagioni pre-tecnologia? Sì, lo confermano le statistiche. Ed è un calcio più giusto e depurato dalle polemiche? Assolutamente no, tutt’altro. A rendere meno chiaro e fruibile lo sport più seguito dagli italiani è senza dubbio il protocollo che viene corretto con la stessa frequenza con cui si cambiano le mutande. Pensavamo che il Var avrebbe reso più oggettiva la valutazione degli episodi e invece ci ritroviamo con situazioni in cui, di fronte allo stesso intervento, un direttore di gara decide in un modo e il suo collega in un altro, per non parlare dei varisti».