Italiano a Dazn: «Abbiamo messo in campo la voglia che doveva fruttare di più. Sugli attaccanti...»

Le parole dell’allenatore della Fiorentina Italiano dopo la sconfitta contro il Milan: tutte le parole

L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan a Dazn.

SULLA PARTITA – «Nel primo tempo non siamo riusciti a tirare molto. Nel secondo abbiamo messo la voglia in campo che doveva fruttare. Dobbiamo ricercare qualcosa in più anche a livello individuale, trovare la giocata. È un peccato perdere punti. Dobbiamo cercare di diventare fortissimi e non solamente forti, perchè siamo sulla strada giusta».

COME LAVORARE – «Io sono convinto che a livello individuale bisogna farsi qualche domanda, anche soprattutto lì davanti. Non possiamo fare altro se non continuare, mettere in difficoltà queste squadre e forse lavorando troveremo questo».

COSA RIMANE DELLA PARTITA – «Non riesco a capire perchè non riusciamo a metterla dentro. Dobbiamo trovare una soluzione perchè è un peccato».