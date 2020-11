Italia Under 21: per novembre la Figc allestirà una squadra B

Italia Under 21: dopo il precedente contro l’Irlanda la Figc ha voluto allestire una squadra B per il mese di novembre

Dopo il precedente di ottobre, quando l’Italia Under 20 era stata allertata dopo le prime positività in Under 21, il Club Italia ha deciso di costituire due gruppi, che lavoreranno in maniera funzionale e sinergica, sotto il coordinamento di Maurizio Viscidi

«Mi preme sottolineare – dichiara il coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi – la funzione e l’importanza della ‘nuova’ Under 21 B, che la Federazione ha voluto strutturare per tempo dopo la positiva prestazione di ottobre della mista Under 21/Under 20. Dovendo affrontare 3 partite ufficiali, di cui 2 all’estero nel periodo Covid più delicato e imprevedibile, è doveroso farsi trovare pronti. Si chiama Under 21 ‘B’ perché la maggior parte dei calciatori sono stati convocati da Nicolato, completati dagli Under 20 di Bollini. Le due rose Under 21 sono state anche illustrate e condivise dal sottoscritto con il Ct Mancini, che ha apprezzato l’iniziativa perché permette anche di avere un bacino ancora più ampio dal quale attingere».