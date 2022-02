ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Italia Under 21, i prossimi impegni degli azzurrini validi per le qualificazione al Campionato Europeo di categoria

Lo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste ospiterà martedì 29 marzo Italia-Bosnia ed Erzegovina, match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. Gli Azzurrini, secondi in classifica nel Gruppo F ad una lunghezza dalla capolista Svezia ma con due gare in più da disputare, riprenderanno il cammino nelle qualificazioni europee venerdì 25 marzo al ‘Gradski Stadion’ di Podgorica contro i padroni di casa del Montenegro.

La Nazionale Under 21 giocherà per la quinta volta nella sua storia a Trieste, dove è imbattuta avendo conquistato due vittorie e due pareggi, compreso lo 0-0 nell’ultima amichevole con l’Austria disputata il 21 marzo 2019.