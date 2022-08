Italia Under 16, vittoria 2-1 con l’Inghilterra: due rossoneri in campo

L’Italia Under 16 batte in amichevole 2-1 l’Inghilterra a Vercelli. In campo anche due giovani del Milan

Inizia con una bella e convincente vittoria (2-1), nella prima delle due amichevoli in programma contro l’Inghilterra, il cammino della Nazionale Under 16 nella nuova stagione. Allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli gli Azzurrini hanno sconfitto i pari età inglesi al termine di una gara ricca di occasioni e di belle giocate. In vantaggio al 21’ del primo tempo con una rete di Maiorana, l’Italia raddoppia nella ripresa con Liberali, quest’ultimo talento di proprietà del Milan.

In campo anche l’altro rossonero Federico Colombo. Sempre a Varese, giovedì prossimo alle ore 11, si giocherà la seconda gara (ingresso libero per tutti gli appassionati e live streaming sul sito www.figc.it).