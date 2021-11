Primo allenamento per il gruppo azzurro in vista del match di venerdì contro la Svizzera. Secondo gli aggiornamenti di tuttomercatoweb.com, non ci sono Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, rientrati a Roma.

Seduta a parte per quattro calciatori: Ciro Immobile, Giorgio Chiellini, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.