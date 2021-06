Italia: Mancini recupera un giocatore importantissimo a centrocampo

Marco Verratti ha quasi recuperato completamente dall’infortunio al ginocchio: ecco quando l’Italia potrà averlo a disposizione

Nel recupero di Marco Verratti ci credeva solamente Roberto Mancini. L’infortunio al ginocchio destro sembrava troppo pesante per poter partecipare a Euro 2020, ma ora il centrocampista sembrava vicino a portare a casa quella che sembrava un’impresa impossibile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista azzurro ha lavorato duramente in palestra e in piscina per arrivare a indossare la maglia della Nazionale all’Europeo e adesso manca pochissimo al rientro in gruppo.

Difficile vedere Verratti in campo già al debutto contro la Turchia venerdì, molto probabile invece ritrovarlo tra i titolare nella seconda partita dell’Italia contro la Svizzera. 16 giugno, è questa la data da segnare sul calendario.