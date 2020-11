Italia, Mancini: «Abbiamo giovani di qualità. Siamo un gruppo solido»

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha commentato la qualificazione alle Final Four di Nations League

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, dopo la qualificazione centrata alle Final Four di Nations League ha parlato in occasione del Social Football Summit nel talk ‘Rinascimento Azzurro’. Queste le sue parole riportate da Calcionews24:

«Quando abbiamo iniziato il nostro percorso la situazione non era delle migliori, c’erano tristezza e scoramento per non essere andati al Mondiale. Abbiamo deciso di provare a cambiare, cercando giocatori giovani con le qualità tecniche per poter formare in poco tempo una Nazionale forte»

Sul gruppo – «I ragazzi hanno fatto qualcosa di molto bello per far riavvicinare i tifosi alla Nazionale. Anche ieri hanno giocato un’ottima partita in una situazione difficile, in cui eravamo obbligati a vincere. Hanno confermato di essere un gruppo solido e importante, anche perché altrimenti non si arriva a giocare così bene»