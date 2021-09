Italia, le probabili scelte di Mancini: Florenzi in panchina

Domani l’Italia affronterà la Bulgaria per le qualificazioni a Qatar 2022: ecco le probabili scelte di Mancini

Finora quello dell’Italia è stato un percorso netto: tre vittorie su tre, compresa l’andata in Bulgaria dove decisero un rigore di Belotti e la rete di Locatelli. Gli azzurri, inoltre, cercheranno il 35° risultato utile consecutivo per proseguire la storica striscia di risultati positivi sotto la gestione Mancini.

Da Wembley a Firenze. Mancini non cambia e contro la Bulgaria si affiderà allo stesso undici titolare che ha consentito all’Italia di vincere ai rigori contro l’Inghilterra. L’unica novità sarà in difesa visto che non giocherà Chiellini, a riposo verso il match contro la Svizzera. Al suo posto favorito Acerbi su Bastoni. A completare la difesa ci saranno Di Lorenzo, Bonucci ed Emerson, con Florenzi inizialmente in panchina. Ecco le probabili secondo SkySport.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.