Italia Belgio 2-2: Cambiaso e Retegui non bastano, De Cuyper e Trossard rimontano gli Azzurri

Italia Belgio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della terza giornata di Nations League in programma alle 20:45

L’Italia di Luciano Spalletti dopo le due vittorie con Francia e Israele pareggia per 2-2 contro il Belgio nella terza giornata di Nations League.

Italia Belgio 2-2: sintesi e moviola

1′ Comincia Italia Belgio

1′ GOL ITALIA – Retegui lavora bene un pallone a metè campo, serve Tonali, palla a Dimarco che combina con un compagno e mette dentro un pallone basso e preciso per Cambiaso che in seconda battuta infila in rete

6′ Italia ancora pericolosa – Frattesi sulla destra spaventa Casteels, Theate si salva in angolo sul cross messo in mezzo dal centrocampista dell’Inter

15′ L’Italia fa la sua partita e domina il gioco non lasciando spazi al Belgio

20′ Prima chance per il Belgio – Doku prova la conclusione che viene deviata da Calafiori

24′ RADDOPPIO DELL’ITALIA – Cambiaso costringe Casteels al miracolo, sulla ribattuta arriva Retegui che, da posizion defilata, firma il 2-0 col piatto sinistro. Show degli azzurri fino a questo momento

30′ Frattesi non inquadra la porta del Belgio con un colpo di testa da dentro l’area di rigore

40′ ITALIA IN 10 UOMINI – L’arbitro Eskas ha espulso Pellegri per un duro fallo dopo aver visionato l’azione al VAR. In un primo momento aveva estratto il cartellino giallo

41′ IL BELGIO ACCORCIA LE DISTANZE – Schema su calcio di punizione che manda al tiro De Cuyper, gran botta di mancino dalla distanza su cui Donnarumma non può nulla

43′ Cambiaso da fuori area non riesce a trovare la doppietta, ma buona reazione dell’Italia

45′ Tiro di Mangala, Donnarumma blocca facile a terra. Concessi 2 minuti di recupero

45’+2′ Si chiude il primo tempo

INTERVALLO

46′ Inizia il secondo tempo di Italia Belgio. Nessuna sostituzione compiuta dai due Ct

48′ Frattesi vicino al gol – Lancio di Bastoni, il centrocampista dell’Inter dal limite dell’area lascia partire il tiro che però termina alto sulla traversa

61′ PAREGGIO DEL BELGIO – Italia distratta, Trossard tutto solo batte Donnarumma sugli sviluppi di un calcio d’angolo capitalizzando al meglio la spizzata di testa di Fass

63′ Bastoni entra in scivolata da dietro su Openda in area di rigore dopo una dormita della difesa della Nazionale. L’arbitro indica il calcio d’angolo, ma viene richiamato dal VAR

65′ Ammonito Trossard, primo giallo del match

68′ Triplo cambio nel Belgio: entrano Castagne, Lukebakio e Vranckx

70′ Dentro Fagioli per Ricci e Udogie per Dimarco nell’Italia

71′ Belgio vicino al terzo gol – Openda sottorete devia un tiro di un compagno e per poco non beffa Donnarumma

80′ Pisilli debutta in Nazionale entrando al posto di Tonali, esce Retegui per Raspadori

87′ Ultimi cambi nel Belgio, dentro Ngonge e Fofana

88′ Frattesi arriva al limite dell’area e calcia col sinistro, Casteels non si fa sorprendere nonostante una deviazione. Il centrocampista protesta per un presunto tocco di braccio

90′ Ammonito un componente della panchina di Spalletti; esce Frattesi, entra Bellanova; ammonito Donnarumma per perdita di tempo

90’+1′ Concessi 6 minuti di recupero

90’+6′ Ammonito Pisilli

FISCHIO FINALE! L’ITALIA IN 10 PAREGGIA PER 2-2 CONTRO IL BELGIO

Migliore in campo Italia: Cambiaso PAGELLE

Italia Belgio 2-2: risultato e tabellino

Reti: 1′ Cambiaso, 24′ Retegui, 41′ De Cuyper, 61′ Trossard

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi (90′ Bellanova), Ricci (70′ Fagioli), Tonali (80′ Pisilli), Dimarco (70′ Udogie); Pellegrini; Retegui (80′ Raspadori). CT: Luciano Spalletti.

BELGIO (4-2-3-1) Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. CT: Tedesco.

Arbitro: Eskas

Espulsi: 40′ Pellegrini

Ammoniti: 65′ Trossard, 90′ Donnarumma, 90’+6′ Pisilli