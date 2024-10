Pagelle Italia Belgio, i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la terza giornata del girone A di Nations League

I voti ai protagonisti del match, valido per la terza giornata del girone A di Nations League: le pagelle di Italia Belgio terminata 2-2.

Il migliore in campo è stato Cambiaso (7) che ha sbloccato la partita e sfiorato il gol. Bene anche Retegui, autore della rete del raddoppio, così come Frattesi, spesso pericoloso. Il peggiore è Pellegrini che è stato espulso e ha dato il là alla rimonta del Belgio. Non c’è stato l’esordio di Gabbia del Milan.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bastoni, Calafiori 6; Cambiaso 7, Frattesi 6.5 (90′ Bellanova sv), Ricci 6.5 (70′ Fagioli 6), Tonali 6 (80′ Pisilli 6), Dimarco 6.5 (70′ Udogie 6); Pellegrini 4.5; Retegui 6.5 (80′ Raspadori 6). CT: Luciano Spalletti 6.