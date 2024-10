Italia Belgio, non arriva l’esordio di Gabbia e Maldini in Nazionale: il motivo

Italia Belgio, per Gabbia e Maldini non c’è stato l’esordio con la maglia della Nazionale. L’espulsione di Spalletti ha stravolto i piani

Italia Belgio poteva essere la partita di esordio per Gabbia e Maldini in Nazionale, ma così non è stato. Nè il difensore del Milan nè il talento del Monza, figlio di Paolo, sono riusciti a fare il debutto in maglia azzurra.

L’espulsione di Pellegrini al 40′ ha stravolto i piani di Spalletti che non ha potuto far debuttare i due giocatori.