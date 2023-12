Bennacer non ha dubbi: «Non conoscevo Camarda ma sono sicuro di una cosa»

Ismael Bennacer ha parlato anche dell’esordio di Francesco Camarda, attaccante classe 2008: le sue dichiarazioni

A goal.com, Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato anche di Francesco Camarda:

CAMARDA – «Spero che diventi un grande giocatore. Lo conoscevo solo dal nome, ora si allena sempre con noi e da quello che ho visto è un vero attaccante. Cerca sempre il goal, prova a far vedere il suo senso della rete. Deve fare di tutto perché ci sono un paio di giocatori che mancano, adesso, e c’è Olivier Giroud che non gioca contro il Frosinone. Avrà la sua possibilità e deve coglierla perché non c’è età: penso che diventerà un vero attaccante e che farà tanti goal».

