Bennacer esalta Adli: «Grande connessione tra di noi. Sono contento di un aspetto»

Durante l’intervista a calciomercato.com, Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha speso belle parole per Yacine Adli:

«Adli? Non abbiamo ancora giocato insieme, ma in allenamento si vede la forte connessione che c’è tra di noi. Per me è un piccolo fratello, sono contento che quest’anno abbia giocato di più».

