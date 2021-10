Islanda Cipro 5-0: il minutaggio di Arnadottir, difensore del Milan femminile

Arnadottir, difensore del Milan femminile, è stata una delle protagoniste in campo nel match tra Islanda e Cipro, ecco quanti minuti…

Gudny Arnadottir, difensore del Milan femminile, è stata una delle titolari in Islanda Cipro, match valido per le qualificazioni mondiali, conclusasi 5-0 in favore delle scandinave.

Il numero 4 rossonero, che ringrazia così sui social: «Tre punti importanti sotto la pioggia», ha totalizzato 68 minuti in campo, sostituita nella ripresa da Halldorsdottir.