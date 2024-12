Inzaghi: «Atalanta favorita per lo scudetto? Difficile dirlo, il campionato è avvincente e due squadre sono straordinarie»

Inzaghi sull’Atalanta in conferenza stampa prima di Bayer Leverkusen Inter: «Gli vanno fatti i complimenti per quello fatto negli ultimi anni.»

Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione di Bayer Leverkusen Inter ha parlato dell’Atalanta che è balzata in testa alla classifica dopo aver battuto il Milan.

ATALANTA FAVORITA PER LO SCUDETTO? – «Gli vanno fatti i complimenti per quello fatto negli ultimi anni. Dire chi è la favorita mi è difficile. Mi ritorna in mente quello che ho detto all’inizio, che per me sarebbe stato un campionato avvincente che non avrebbe visto lo stesso distacco degli ultimi due anni. Sono cambiate le squadre in testa alla classifica, in più abbiamo due grandissime realtà come Lazio e Fiorentina che stanno facendo un campionato straordinario»

