Investcorp vicino al Milan, Rzouki: «Decisamente curiosa e interessata»

Mina Rzouki, giornalista sportiva che lavora con BBC, Sky Sports, CNN ed ESPN, ha parlato del possibile investimento di Investcorp nel Milan

«Investcorp, che potenzialmente può comprare il Milan, è così “vicino a casa”. L’uomo che ha fondato la società era un caro amico di famiglia e lui, insieme a mio padre, ha avuto una grande mano nel cambiare il panorama finanziario in quel momento gestendo diverse entità. Investcorp è ora nelle mani di altri. L’azienda è cresciuta esponenzialmente diventando globale con ambizioni globali. Non so quali siano le loro ambizioni con il Milan, ma non vedo l’ora di scoprirlo!».