Investcorp, dopo il Milan ora nel mirino l’Inter: cosa sta succedendo

Dopo l’interesse per l’acquisto del Milan non andato a buon fine, Investcorp punta l’Inter: tutti i dettagli sull’interesse arabo

Cone riferito da Il Sole 24 Ore, il fondo arabo Investcorp, dopo aver trattato l’acquisto del Milan da Elliott un anno fa, sarebbe pronto a scendere in campo per rilevare l’Inter da Zhang.

Come riportato dal noto quotidiano economico infatti, il fondo arabo starebbe cercando in patria potenziali partners per formare una cordata e presentare una richiesta d’acquisto. Investcorp starebbe infatti studiando il dossier Inter da mesi.