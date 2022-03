Inter, tampone negativo per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino è da oggi tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile

Buone notizie in casa Inter, a una settimana dalla partita di Torino contro la Juventus. Lautaro Martinez, infatti, si è negativizzato dal Covid, ed è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile.

Per quel che riguarda gli infortunati, Brozovic e De Vrij si allenano ancora a parte, nella speranza di rientrare in gruppo già da martedì ed essere pronti per il big match dello Stadium. A riportarlo è Sky Sport.