Inter Sampdoria, Inzaghi sereno: una sola richiesta alla squadra prima della finale scudetto

L’Inter affronta la Sampdoria, ma con la mente sarà proiettata anche a Reggio Emilia dove al Milan basterà un pareggio per festeggiare. Secondo la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi è comunque sereno. Così la rosa:

«Dall’8 luglio al 22 maggio, in tasca oltre alle due coppe c’è l’orgoglio. In settimana l’allenatore ha motivato la squadra, spendendo le stesse parole che 22 anni fa Sven Goran Eriksson usò con lui, prima del famoso ribaltone Lazio ai danni della Juve. Ha chiesto di alzare, per un’ultima volta, il livello di attenzione. Ha lavorato come fossero giorni qualsiasi, senza mai indossare infradito e costume da bagno nonostante le vacanze imminenti. L’Inter vuole esserci. Ha studiato al video la Samp. E ieri sera si è chiusa in ritiro, dopo aver ricevuto nel pomeriggio la visita del presidente Steven Zhang.»