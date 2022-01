Inter, oggi primo allenamento per Caicedo: obiettivo derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Felipe Caicedo ha già svolto il suo primo allenamento con l’Inter e, con ogni probabilità, sarà pronto per il Derby

Felipe Caicedo ha svolto il suo primo allenamento con l’Inter. Queste le parole dell’inviato Andrea Paventi di Sky:

«Caicedo dopo aver svolto le visite mediche è andato ad Appiano Gentile come Robin Gosens ieri, ma a differenza del tedesco sta facendo un po’ di allenamento. Di fatto inizia ufficialmente l’avventura di Caicedo in nerazzurro: l’attaccante sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il derby, chiaramente non scenderà in campo dal 1′ ma è un’arma a gara in corso».