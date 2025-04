Inter Milan, si avvicina il ritorno di Coppa Italia: un dato spaventa Conceicao

Inter Milan, i risultati di Simone Inzaghi a San Siro mettono in apprensione i rossoneri verso la semifinale di ritorno

La semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 23 aprile che vedrà di fronte Inter e Milan è sempre più vicina. In vista di questo match spaventano i numeri dei nerazzurri a San Siro.

Da quando c’è Inzaghi sulla panchina, in Serie A, l’Inter ha vinto 54 partite in casa ed è terza in tutta Europa per score casalingo nei campionati. Vero che in questo caso la sfida è di Coppa e che San Siro avrà anche uno spicchio per i tifosi rossoneri, ma i numeri restano comunque impressionanti.