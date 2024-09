Inter Milan, la MOSSA di Fonseca! Scacco MATTO a Inzaghi, il derby l’ha vinto in QUESTO modo

Inter-Milan, la mossa di Fonseca: scacco matto a Simone Inzaghi, ecco come il portoghese ha vinto la stracittadina

Poteva essere il suo ultimo derby e la sua ultima partita sulla panchina rossonera: Paulo Fonseca, all’ultima spiaggia, ha provato il tutto per tutto in Inter Milan di ieri sera, aggiudicandosi il derby grazie ad una mossa tattica coraggiosa, che ha scombussolato gli equilibri della squadra di Simone Inzaghi in impostazione. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico portoghese, con il suo modulo molto offensivo (una sorta di 4-2-4), ha scelto di rischiare e di impedire una facile costruzione dal basso ai nerazzurri. Ha pressato con ben 4 uomini (Pulisic, Morata, Abraham e Leao) i tre difensori centrali avversari, creando difficoltà evidenti soprattutto nella ripresa.