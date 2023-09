Inter Milan, Pioli vuole invertire il trend: le motivazioni del tecnico

La sfida di sabato tra Inter e Milan sarà anche una sorta di rivincita per Stefano Pioli che arriva da quattro derby persi consecutivamente

Il derby di sabato tra Inter e Milan non sarà solo importante per la testa della classifica (le due squadre sono appaiate a 9 punti dopo tre giornate) ma servirà anche a Stefano Pioli per cogliere la propria rivincita.

Il tecnico emiliano arriva infatti da quattro derby persi consecutivamente tra cui gli ultimi due, quelli in semifinale di Champions League, hanno fatto parecchio rumore: i tanti cambiamenti estivi soprattutto a centrocampo avranno lo scopo di invertire il trend: Pioli ci crede.