Inter Milan, prime indicazioni di Stefano Pioli in questo primo tempo: ecco cosa chiede ad Alexis Saelemaekers

Le prime indicazioni di Stefano Pioli in questo Inter-Milan sono per Alexis Saelemaekers. Come riportato da Mediaset, il tecnico rossonero ha chiesto al belga di mollare la marcatura su Calhanoglu e cercare di spingere un po’ di più in avanti.

