Inter Milan, notizia meravigliosa per Conceicao: rientro in gruppo dell’infortunato. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, ieri sera contro la Juventus, ha ottenuto l’accesso alla finale della Supercoppa Italiana. Ad attendere i rossoneri, lunedì sera, ci sarà l’Inter: in palio c’è il primo trofeo stagionale.

Come riportato da Luca Bianchin arrivano buone notizie per Conceicao. Ruben Loftus-Cheek oggi ha lavorato sul campo, assieme ai compagni che non hanno giocato ieri: il centrocampista inglese è fuori dallo scorso 11 dicembre.