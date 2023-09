Inter Milan, non solo l’inserimento di Jovic per Giroud: Pioli potrebbe stravolgere così il tridente. Ultime

Tra meno di sette giorni Inter e Milan si sfideranno a San Siro in un derby che, oltre all’orgoglio, mette in palio tre punti fondamentali. Pioli potrebbe cambiare parte delle formazione che è scesa in campo nelle prime uscite.

In particolare il tridente. Non solo Jovic al posto di Giroud se il francese non dovesse farcela, anche Chukwueze può candidarsi a una maglia da titolare insidiando Pulisic da qui a sabato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.