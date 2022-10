Scende in campo il Milan Femminile, avveraria l’Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Sintesi Inter Milan Femminile 3-0

1′ Inizia il match

3′ Occasione Adami – la prima conclusione del match è rossonera: calcio d’agolo di Tucceri, la numero 8 anticipa tutti di testa sul primo palo, fuori di poco

7′ Occasione Grimshaw – Thomas si mette in proprio e va via sulla fascia, cross teso in mezzo che per poco non trova l’impatto vincente della scozzese che nel tentare la conclusione commette fallo

9′ Gol Van der Gragt – neroazzurre in vataggio. Le padrone di casa sfruttano la prima occasione da rete, nata da calcio d’angolo sulla quale svetta l’olandese, brava ad anticipare che infila una non proprio incolpevole Giuliani

18′ Occasione Thomas – verticalizzazione di Fusetti che pesca la francese sola in area di rigore che però non riesce a tenere bassa a sufficienza la traiettoria, conclusione che favorisce la parata in bello stile di Durante

29′ Traversa Grimshaw – rossonere ancora pericolose su calcio d’angolo: cross di Tucceri sul secondo palo, la scozzese anticipa tutti ma la traversa le nega la gioia del gol e il pari

34 ‘ Ajara Njoya – raddoppio neroazzurro – cross dalla sinistra sul quale esce male Giuliani in contrasto con Polli, difesa rossonera ferma, ne approfitta la camerunese che infila il 2-0 a porta vuota

38′ Occasione Ajara Njoya – bella azione personale di Simonetti che pesca in verticale la compagna che calcia in diagonale, attenta Giuliani che devia in angolo

41′ Autogol Arnadottir – ancora una volta straripante la Ajara Njoya che serve Polli che calcia in diagonale, la conclusione non sembra irresistibile ma la deviazione dell’islandese favorisce il tris neroazzurro

Migliore in campo: al termine del primo tempo – PAGELLE

Inter Milan Femminile 3-0: risultato e tabellino

Inter Women (4-3-3) : Durante; Sønstevold, Van der Gragt, Robustellini, Alborghetti; Mihashi, Simonetti, Karchouni; Chawinga, Ajara Njoya, Polli. A disp. Piazza, Santi, Marinelli, Brustia, Bonetti, Fordos, Pandini, Csiszar, Jansdottir All. Guarino

Milan Femminile (3-5-2): Giuliani; Mesjasz,Tucceri, Arnadottir; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, K. Dubcova, Tucceri; Asllani, Thomas. A disp Babb, Beka, Andersen, Carage, Piemonte, Soffia, M. Dubcova, Donolato, Cesarini

MARCATRICI: 9′ Van der Gragt; 34′ Ajara Njoya; 41′ Aut. Arnadottir

AMMONITE: 5′ Arnadottir;