Inter Milan, arriva la CONFERMA: sorprende questa scelta di FORMAZIONE di Fonseca. Le ultimissime sul mondo rossonero

Mancano ormai poco più di quattro ore all’inizio di Inter-Milan, derby della città di Milano. Questa sera – a San Siro – le due squadre andranno alla ricerca dei tre punti oltre che alla supremazia cittadina.

Paulo Fonseca, per questa delicatissima sfida (anche in ottica suo futuro), ha preparato una mossa a sorpresa. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo con il 4-4-2: al centro dell’attacco ci saranno i due nuovi acquisti Abraham e Morata.