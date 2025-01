Inter Milan, Conceicao punta ancora su Tomori: scelta netta anche in chiave mercato. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’Inter e il Milan, domani sera a Riyad, si giocheranno la finale di Supercoppa Italiana. Sergio Conceicao, per questa grande sfida, farà affidamento su Tomori al fianco di Thiaw come coppia difensiva.

La scelta del calciatore inglese è anche un chiaro segnale in ottica calciomercato. Il tecnico di nazionalità portoghese nutre grande stima nei suoi confronti e non vorrebbe in alcun modo privarsene.