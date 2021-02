Inter, Lukaku è stanco: un piano preciso per recuperare in vista Derby che si terrà domenica 21 febbraio alle ore 15, prima della Juve

Inter, Lukaku è stanco: un piano preciso per recuperare in vista Derby che si terrà domenica 21 febbraio alle ore 15, prima della Juve, impegnata poi in casa con il Crotone. Gazzetta dello sport di questa mattina racconta la vita atletica del campione nerazzurro, fuori dalle coppe per quest’anno ma con più tempo recuperare all’enorme dispendio energetico di questi tempi: “Più reattività, equilibrio e crioterapia: Romelu lavora per lo scudetto”. E ancora: “È il più impiegato degli attaccanti di A, ma l’Inter ha bisogno di lui: così tornerà al top, sfruttando l’assenza dalle Coppe”.

COME RECUPERA- “È maniacale nella prevenzione– si legge a pag. 4- nella cura dei particolari. La schiena, ad esempio, in passato gli ha provocato più di un problema: le scelta del letto, e soprattutto del materasso, non è stata una banalità. L’ultimo acquisto in casa Lukaku è stato una vasca per la crioterapia, piazzata nell’abitazione di City Life, da usare secondo le necessità, ma principalmente dopo le partite o nei giorni immediatamente successivi. La crioterapia– prosegue il quotidiano- si unisce alla camera iperbarica, che il belga usa due volte alla settimana”.