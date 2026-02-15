Inter Juve, Bastoni e la moglie disattivano i commenti sui social: ecco perchè. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il clima intorno al campionato di Serie A 2026 si fa sempre più pesante. Dopo il fischio finale della sfida tra Inter e Juventus, la cronaca sportiva ha purtroppo lasciato spazio a quella degenerata del web. Come riportato dall’agenzia ANSA (fonte ufficiale), il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, centrale difensivo mancino pilastro della Nazionale italiana, e sua moglie Camilla sono finiti nel mirino degli hater.

Insulti e minacce: la deriva dei social

L’episodio scatenante è stato il contatto che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, il difensore francese della Juventus noto per la sua velocità, proprio in un contrasto con l’interista. Da quel momento, i profili Instagram del calciatore e della consorte sono stati inondati da centinaia di messaggi d’odio. Frasi agghiaccianti come “Che bello quando morirai insieme ai tuoi figli” hanno costretto la coppia a chiudere i commenti per proteggere la propria privacy e serenità familiare. Una deriva violenta che nulla ha a che vedere con il tifo sano.

La posizione dei rossoneri: Allegri e Tare per il fair play

Mentre il mondo nerazzurro fa quadrato intorno al proprio tesserato, nell’ambiente del Diavolo si respira un’aria di ferma condanna verso ogni forma di violenza. Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan tornato a guidare il club con la sua nota flemma e saggezza tattica, ha sempre predicato calma e rispetto, sia dentro che fuori dal campo.

Parallelamente, la nuova struttura dirigenziale guidata da Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan ed esperto dirigente sportivo arrivato per internazionalizzare il marchio, è al lavoro per mantenere i rossoneri concentrati solo sugli obiettivi sportivi. Il Milan vuole vincere, ma vuole farlo con i valori che storicamente appartengono alla storia del club di via Aldo Rossi.

Un campionato “intossicato”

L’eco delle polemiche arbitrali della gara tra Spalletti e Inzaghi sta rischiando di rovinare la corsa scudetto. I rossoneri, che puntano a ridurre lo svantaggio dalla vetta, sperano che il campo torni a essere l’unico protagonista. Con un Igli Tare vigile sul mercato e un Massimiliano Allegri pronto a sfruttare ogni passo falso delle rivali, il Diavolo è pronto a ruggire, ma sempre nel segno della civiltà sportiva.