Inter, Gosens col gruppo: nel mirino il Milan in Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Robin Gosens ha lavorato oggi parzialmente con il gruppo, l’obiettivo reale resta il Derby di Coppa Italia contro il Milan del primo marzo

Corre sempre più spedito verso il recupero Robin Gosens. L’esterno tedesco arrivato a gennaio dall’Atalanta, ha lavorato parzialmente con il gruppo questo pomeriggio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, l’obiettivo reale è quello di averlo a disposizione per il Derby di Coppa Italia. Non è da escludere una convocazione già per venerdì, anche se rimane improbabile.