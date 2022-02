ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Federico Dimarco, difensore dell’Inter, ha parlato del particolare periodo dei nerazzurri

In occasione del Web Media Day organizzato dall’Inter, Federico Dimarco ha risposto alle domande dei giornalisti collegati. Ecco alcuni passaggi della sua conferenza stampa.

SCUDETTO – «Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo tutti lì e fino alla fine sarà una battaglia. Penso che quando eravamo a -7 dalla prima in classifica tutti ci davano per morti, poi a gennaio, quando siamo ritornati primi era già sicuro che vincessimo lo Scudetto. Penso che capita di fare passi falsi durante il campionato, importante è non perdere le certezze e la consapevolezza che abbiamo. A parte domenica, che è stato un passo falso, dobbiamo pensare già da oggi che partita dopo partita dobbiamo portare a casa il risultato».