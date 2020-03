Instagram, Castillejo manda un messaggio agli italiani – FOTO

Castillejo, i giocatori del Milan, così come fatto dal ct della Nazionale Italiana ieri sera, stanno raccomandando a tutti di non uscire di casa

I giocatori del Milan, così come fatto dal ct della Nazionale Italiana ieri sera, stanno raccomandando a tutti di non uscire di casa. L’hashtag #iorestoacasa è un vero e proorio trend sui social, e si spera possa diventare un’abitudine reale per tutti i cittadini. “Anche noi restiamo a casa ma continuiamo a lottare insieme a voi. Fate come noi e vinceremo insieme questa partita” ha scritto Castillejo in una storia su Instagram.

In questo periodi di emergenza sanitaria sia la società rossonera che i tifosi stanno dando un serio contributo economico. Il Milan, attraverso Fondazione Milan, ha istituito una raccolta fondi a cui tutti possono partecipare. Per maggiori informazione si può consultare il sito ufficiale dei rossoneri.