Andrés Iniesta, ex calciatore del Barcellona, ha indicato in Lionel Messi il calciatore più forte di tutti i tempi: le sue parole

Intervistato da Marca, Andrés Iniesta ha parlato così di Lionel Messi:

«Per me non era necessario che vincesse il Mondiale perché fosse considerato il migliore. E comunque credo che i suoi detrattori troveranno d’ora in poi un’altra scusa per non sconfessare le proprie idee»