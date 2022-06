Inghilterra Ungheria 0-4: Tomori non impiegato nel match

Pesante sconfitta dell’Inghilterra contro l’Ungheria nel match di Nations League. Tomori non è stato impiegato

Pesante sconfitta dell’Inghilterra contro l’Ungheria nel match di Nations League. Decisive le reti tra primo e secondo tempo di Sallai (doppietta per lui), Nagy e Gazdag con la Nazionale dei Tre Leoni che ha chiuso anche in dieci uomini per l’espulsione di Stones

A differenza della sfida contro l’Italia, il difensore del Milan, Tomori non è stato impiegato