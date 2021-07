Inghilterra, insulti razzisti su Saka, Sancho e Rashford. Le reazioni

I tre giocatori presi di mira con insulti razzisti dai tifosi dell’Inghilterra per aver fallito i rigori contro l’Italia

Un epilogo increscioso di un grande Europeo giocato dall’Inghilterra. Saka, Sancho e Rashford sono stati bersagliati da insulti razzisti sui social media, e non solo, per non aver segnato i loro calci di rigore, consegnando la Coppa all’Italia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Federcalcio inglese e il Primo Ministro britannico hanno condannato duramente tali comportamenti. Boris Johnson ha pubblicato un tweet in cui ha invitato i tifosi a ringraziare i giocatori per il grande torneo disputato, invece di ricevere insulti razziali sui social media. La FA, di suo, ha pubblicato una nota che recita: «Siamo disgustati dal fatto che alcuni membri della nostra squadra – che hanno dato tutto per la maglia – siano stati oggetto di abusi discriminatori online». Il tutto, con sullo sfondo le manifestazioni pro Black Lives Matter che scandiscono l’inizio delle partite, soprattutto in Inghilterra.