Infortunio Dompig: le condizioni della rossonera

Il Milan Femminile domenica affronterà la Fiorentina in campionato. Potrebbe esserci anche Dompig? Le condizioni

Il Milan Femminile domenica affronterà la Fiorentina in campionato. Potrebbe esserci anche Dompig? Le condizioni:

Come mostrato anche dalle immagini sul suo profilo social la rossonera ha svolto sia ieri che oggi l’allenamento in gruppo chissà che non possa recuperare quantomeno per la panchina in vista della sfida alle viola