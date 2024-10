Infortunio Zapata, diagnosi da INCUBO! Confermato il lungo stop, il comunicato UFFICIALE

Infortunio Zapata, clamoroso aggiornamento dopo gli esami: l’attaccante si ferma per 6-7 mesi. Gli esiti dei controlli medici

Tegola per il Torino e per Duvan Zapata, in gol alla prima giornata contro il Milan. Di seguito il comunicato ufficiale della squadra granata dopo gli esami odierni:

REPORT TORINO ZAPATA – «Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Per l’attaccante colombiano dunque stagione completamente finita.