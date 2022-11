Infortunio Tonali, aggiornamenti sulle sue condizioni: le ultime

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Sandro Tonali dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire durante Albania-Italia

Mondo Milan in apprensione per le condizioni di Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero è uscito nel primo tempo di Albania-Italia dopo una brutta caduta su un contrasto aereo. Per lui impatto sia sulla testa che sulla spalla.

Come riporta la RAI, sono stati effettuati degli accertamenti in una clinica di Tirana, da segnalare che il ragazzo ci è andato con le sue gambe. Il giocatore è cosciente, ma avverte dolore.