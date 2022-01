Successful surgery today, aiming to return to the pitch as soon as possible🙏🏾.

Thank you all for your messages of support❤️.



Operazione riuscita oggi, con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile🙏🏾.

Grazie a tutti per i messaggi di supporto❤️.



Ci vediamo presto🔜. https://t.co/JX2wfOHTyh