Infortunio Tomori, spunta il dialogo con Pioli: i due hanno stabilito questa cosa

Infortunio Tomori, retroscena con Pioli: spunta il dialogo a Milanello tra i due. Ecco cosa hanno deciso sul rientro dell’inglese

In casa Milan c’è attesa per l’allenamento di oggi e per quello di domani per valutare le condizioni di Fikayo Tomori, tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che riporta un retroscena tra l’inglese e Pioli, il centrale ex Chelsea, a differenza di Kalulu, dovrebbe tornare tra i convocati non domenica contro l’Atalanta ma nella gara successiva, quella del prossimo primo marzo contro la Lazio. Prossime ore decisive.